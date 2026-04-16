Savcı bu yazışmayı sordu: Kanka o parayı bölüşürüz!

İstanbul'da ünlü isimlere uzanan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni dalga operasyonun perde arkası aralandı. Kütüphane ve Terapy adlı mekanların işletmecileri ile sosyal medya fenomeni ve oyuncuların olduğu şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. 8 kişinin "Kütüphane isimli mekanda uyuşturucu kullanılıyordu" beyanları dikkat çekti. Oyuncu Aleyna Bozok ile tutuklu şüpheli Yiğit Macit arasındaki para transferleri ve mesaj içerikleri fuhuş iddialarını güçlendirdi. Macit ile Bozok arasında 200 bin liralık fuhuş parası için "Kanka 100-100 bölüşürüz" dediği belirlenirken, Terapy işletmecisi Deniz Metin Yüksel'den esrar itirafı geldi. Tutuklanan Kütüphane isimli mekanın sahibi Ali Yaşar Koz, Terapy isimli mekanın işletmecisi Deniz Metin Yüksel, fenomen hakem Elif Karaaslan ve serbest bırakılan oyuncu Aleyna Bozok'un savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

8 KİŞİDEN İTİRAF GELDİ



Ali Yaşar Koz, aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu beyan ederek uyuşturucu iddiaları reddetti. Bunun üzerine savcılık, 8 kişinin ifadesinde "Kütüphane isimli işletmede uyuşturucu madde kullanılırdı" şeklindeki sözleri soruldu. Koz, "Uyuşturucu madde kullanılsaydı bilirdik" dedi. Aleyna Bozok'un yine aynı soruşturmada tutuklanan Yiğit Macit İsimli şahısla mesaj içerikleri ortaya çıktı. İnceleme sonucu ulaşılan mesaj kayıtlarında Yiğit Macit'in Bozok'a "Clubhouse'a kaçta gidelim? Parasını ödeyeceğim bana güven, kartı ödeyeceğim" dediği görüldü. Buna cevap olarak oyuncu, ekonomik olarak zor durumda olduğu için kart parası istediğini söyledi.

PAYLAŞILAN FUHUŞ PARASI



Yiğit Macit'in banka hesaplarında yapılan incelemede ise Aleyna Bozok'a 200 bin TL gönderdiği ve "Kanka yüz yüz bülüşürüz" şeklinde mesajıyla birlikte fuhuş iddiaları güçlendirildi. Savcılığın bu tespiti üzerine oyuncu, hastalığımdan dolayı Macit'in kendisine yardımcı olduğunu ileri sürdü. Yine Yiğit Macit'in "Atilla abi 4 ay burada Bodrum'un kralı hem bekar hem her yerde sözü geçer. Seni korur kollar" diyerek Bozok'a erkek ayarladığı görüldü. Dikkat çeken mesajlardan biri de oyuncunun kariyerinden endişe ederek "Çok korkuyorum. Kimseyle para için şey yapmayacağım. Seni mahçup etmek istemiyorum" dediği oldu.

İŞLETMECİDEN ESRAR İTİRAFI



İfadesine ulaşılan Terapy isimli mekanın işletmecisi Deniz Metin Yüksel, aylık gelirinin 28 bin TL olduğunu söyledi. Operasyonlardan sonra mekanda önlemler almaya başladıklarını ileri süren Yüksel esrar itirafında bulundu. Esrar maddesinin kullandığını söyleyen Yüksel, maddeyi Telegram gruplarından temin ettiğini söyledi.