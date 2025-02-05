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Giriş Tarihi: 6.2.2025

‘Savcılıkta yaşadıklarımı inkar etmedim’

Yönetmen İsmail Güneş, menajer Ayşe Barım ile ilgili olarak savcılığa çağrılarak ifade verdi. GÜNAYDIN’a konuşan ünlü yönetmen daha önceki iddialarını reddetmediğini, söylediklerinin arkasında durduğunu belirtti

TUBA KALÇIK TUBA KALÇIK
‘Savcılıkta yaşadıklarımı inkar etmedim’

Yönetmen İsmail Güneş, menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında mağdur sıfatıyla ifade verdi. Güneş'in Günaydın'a verdiği röportajda Barım'a yönelik iddiaları çok konuşulmuştu.

Savcılık röportajda yer alan Barım tarafından mağdur edildiğine dair iddiaları sordu. İfade verdikten sonra Günaydın'a konuşan Güneş şunları söyledi: 'Röportajda da söylediğim gibi Ayşe Barım tarafından iki projem de sekteye uğramıştı. Mağduriyetimi savcılıkta da anlattım. Ben diğerleri gibi savcının karşısına çıkınca yaşananları inkar etmedim, tasdik ettim. Her şeyi tüm ayrıntısıyla tek tek anlattım.'

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‘Savcılıkta yaşadıklarımı inkar etmedim’
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