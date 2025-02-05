‘Savcılıkta yaşadıklarımı inkar etmedim’

Yönetmen İsmail Güneş, menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında mağdur sıfatıyla ifade verdi. Güneş'in Günaydın'a verdiği röportajda Barım'a yönelik iddiaları çok konuşulmuştu.

Savcılık röportajda yer alan Barım tarafından mağdur edildiğine dair iddiaları sordu. İfade verdikten sonra Günaydın'a konuşan Güneş şunları söyledi: 'Röportajda da söylediğim gibi Ayşe Barım tarafından iki projem de sekteye uğramıştı. Mağduriyetimi savcılıkta da anlattım. Ben diğerleri gibi savcının karşısına çıkınca yaşananları inkar etmedim, tasdik ettim. Her şeyi tüm ayrıntısıyla tek tek anlattım.'