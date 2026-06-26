Scorpions efsanesi kuşakları buluşturdu

ROCK müziğin yaşayan efsanesi Scorpions İstanbul'da on binlerce hayranına unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. 60. kuruluş yılını kutlayan efsane grup, 1993 yılında İnönü Stadyumu'nda verdiği unutulmaz konserden tam 33 yıl sonra aynı noktada, bu kez Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahneye çıktı. İstanbul'a geldikleri gün "Bu konseri sakın kaçırmayın, çünkü sizi tam anlamıyla bir kasırga gibi sallayacağız!" sözleriyle hayranlarını konsere davet eden grup, sözünü tuttu. Kelimenin tam anlamıyla statta Scorpions kasırgası esti. Sahneye Türk bayrağı eşliğinde çıkan grubun solisti Klaus Meine hayranlarını Türkçe "İyi akşamlar İstanbul" sözleriyle selamladı. İstanbul'a geri dönmenin harika hissettirdiğini söyledi. Zamansız yaşına rağmen performansıyla büyük bir saygı uyandıran Meine alkış yağmuruna tutuldu. 33 yıl önce aynı yerde o konsere tanıklık eden binlere kişi bu kez çocuklarıyla konserdeydi. Kuşakları buluşturan efsane grup, zamana meydan okumak neymiş tüm dünyaya gösterdi. 1993'teki konserde yine yediden yetmişe sevenleri ile buluşan grup, önceki akşam aynı şekilde farklı yaş gruplarıyla tek ses oldu.

BKM organizasyonu ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) tanıtım desteğiyle gerçekleştirilen konserin en unutulmaz anı herkesin heyecanla beklediği 'Wind of Change' sırasında yaşandı. Dünyanın en önemli barış şarkılarından biri olarak kabul edilen 'Wind of Change' ve 'Send Me An Angel' sırasında stadyumu dolduran on binlerce kişi şarkılara baştan sona hep bir ağızdan eşlik etti. 'Still Loving You' şarkısıyla herkes şöyle bir içine döndü. Gençlerin konsere büyük ilgisi şunu gösterdi ki, grubun 60 yıllık kariyer yolculuğunda dünya rock tarihine geçen şarkıları nice 60 yıllarda yine ilgiyle dinlenecek. Konser bittiğinde içimizden geçen ise şuydu: Konser harika, şarkılar muhteşemdi... Ama efsane grubun zamansız yaşlarına rağmen bitmeyen enerjileriyle estirdikleri kasırga saygı duruşunu hak ediyordu.