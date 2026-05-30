Scott’tan önce Faruk Sabancı sahnede

Dünyanın en ünlü hip hop yıldızlarından ve popüler kültür ikonlarından biri olan Travis Scott, İstanbul konseri için sahnesini Türk elektronik müzik sahnesinin dünyaca tanınan ismi Faruk Sabancı'ya emanet etti.

DEV KONSER YARIN

Elektronik müzik alanında Türkiye sınırlarını aşan başarısıyla dikkat çeken DJ ve prodüktör Faruk Sabancı, yarın Beyoğlu'da gerçekleşecek dev organizasyonda Travis Scott konserinin açılış performansını gerçekleştirecek. Geçtiğimiz yaz Jennifer Lopez'in Yenikapı'daki konserinde de sahne açılışını üstlenen Sabancı, bu kez İstanbul'un en çok konuşulacak gecelerinden birinde dinleyiciyle buluşacak. Sabancı, enerjik setiyle binlerce müzikseveri Travis Scott sahnesine hazırlayacak.

2 BİN 500 KİŞİ İZLEYECEK

Ünlü yıldız Travis Scott, yarın ilk kez Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak. Scott'ın performansını 2 bin 500 kişi izleyecek.