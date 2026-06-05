Şebnem Ferah hasreti 6 yıl sonra sona erdi

ROCK müziğin usta sesi Şebnem Ferah, önceki gece 6 yıl aradan sonra Küçükçiftlik'te sahne aldı. Ferah çığlıkların koptuğu konserde hayranlarına şöyle seslendi: "Bu anı, bu geceyi kaç kere hafızamda ve zihnimde canlandırdığımı bilemezsiniz. Uzun bir süre böyle bir ayrılığı hem kendime hem size niye yaşattım diye düşündüm. En son 6 yıl önce İzmir'de çalmıştık. Üstünden 2-3 ay geçmişçesine devam etmeye karar verdik. Neden bu kadar hasret çektiğimizi önümüzdeki zamanlarda şarkılar üzerinden konuşuruz. Bu gece son kaldığımız yerden günahları ve sevapları ile devam ettirelim istiyorum." Ünlülerin akın ettiği konseri izleyenler arasında Melis Sezen, Burçin Terzioğlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Zeynep Bastık, Serkay Tütüncü, Aslı Bekiroğlu, Mazhar Alanson, Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk da vardı.

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