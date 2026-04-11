Seda Bakan’a İspanya’da büyük ilgi

Dizi ve filmlerde canlandırdığı karakterlerle İspanyol izleyicisi tarafından büyük beğeni toplayan Seda Bakan Madrid'in en prestijli üniversitelerinden biri olan IE University'de söyleşiye davet edildi. Bakan, seyahati boyunca İspanyollar tarafından büyük ilgi gördü. Hem İspanyol hem de İspanya'da yer alan Türk medyasıyla da röportajlar gerçekleştiren oyuncu, ardından üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Söyleşi boyunca samimi ve doğal tavırlarıyla dikkat çeken Bakan, gençler tarafından sempatiyle karşılandı.