Seda Sayan’a çorap hediyesi

Sanatçı Seda Sayan, Mersin'de bir otelde bayram konseri verdi. Gecede giydiği çorabın hikayesini dinleyicileriyle paylaşan Sayan, Sezen Aksu'nun kendisine sahnede giymesi için özel bir çorap hediye ettiğini belirtti. Sanatçı, "Bugün sahnede sadece bir kişi değiliz, iki kişiyiz. Sezen Aksu'nun hediyesi olan bu çorapla sahnedeyim. Ben çorap kadınıyım kardeşim; seversin sevemezsin, beni ilgilendirmez" diyerek güldürdü.

Gecenin bir diğer sürprizi ise Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten oldu. Sahneye çıkarak şarkı söyleyen ve konuklardan büyük alkış alan Ökten'i, usta sanatçı sahneden övgülerle uğurladı. Kendisini izlemeye gelen kayınvalidesi ve kayınpederine de teşekkür eden Sayan, "Çok iyi insanlar, onları çok seviyorum. Eşim de çok iyi bir adam. Ben zaten kocam köylüyüm. Benim kocam Tarsuslu, ben de artık Çukurova geliniyim, Tarsus geliniyim" dedi.