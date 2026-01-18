Sedef hastalığı kabusu oldu

Ünlü oyuncu Müge Boz, 20 yıldır sedef hastalığıyla mücadele ettiğini itiraf etti. Boz, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Benim özgüvenimi, arkadaşlarımla ilişkimi ve çoğu zaman iş hayatımı etkileyen bir hastalığım var. Bugüne kadar çok fazla doktora gittim. Sedef hastalığı için 'Öldürmez ama süründürür' denir. Vücudumun her tarafında kırmızı yaralar oluşuyor. Belli dönemlerde bu ataklar oluyor. Kaşındıkça daha da büyüyor ve plak halinde yaralara dönüşüyor. Bağırsaklarımı iyileştirirsem bu hastalıktan kurtulacağımı düşünüyorum."