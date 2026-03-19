Şekersiz kahvesiz bayram olmaz!

Paylaşmanın, bereketin ve huzurun ayı ramazanı geride bırakmaya hazırlanırken, bayram coşkusu hepimizin içini sardı... Ramazan Bayramı gelenekleri, büyük değişikliklere uğramadan geçmişten günümüze var olmaya devam ediyor. Farklı kültürlerin binlerce yıldır aynı topraklarda iç içe geçtiği ülkemizde, dini bayramlar şenlik havasında yaşanıyor. Bu bayram da genç-yaşlı herkes yine sevdikleriyle bir araya gelecek, şekerler ikram edilecek, Türk kahveleri içilecek, aile büyüklerinin ziyaretine gidilecek, küsler barışacak, kaybedilenler için dualar edilecek. Bayram sevincini büyük- küçük hep birlikte yaşamanın yolu, geleneklerimizi sürdürmekten geçiyor. Bayram ziyaretleri için kolonya, lokum, baklava ve kahve gibi ikramlıklar özenle seçilirken, yoğunluk arifeden bayram sonuna kadar sürer. Uzmanlar, son gün yoğunluğunda gıda güvenliğine ve ürün tazeliğine dikkat edilmesini öneriyor.

