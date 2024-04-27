Sektör çok değişmiş

Sevda Dalgıç Nişantaşı'nda görüntülendi. "Biraz uzaklardaydım" diyen oyuncu, "Biraz piyasadan koptum gibi... Sağlıklıyım ve iyiyim. Sağlıklı yaşam ve beslenme eğitimi veriyorum. Sektörde ise piyasa aynı kişiler üzerinden dönüyor. Bülent Çetinaslan ve birçok arkadaşımın oyunculuğunu beğeniyorum ama iş bulamıyorlar. Döngü değişik. Eskiden daha farklıydı. Eskiden cast seçimi karakterlere göre yapılıyordu. Şimdi oradan çıkıp başka projeye geçiyorlar. İnandırıcılık kalmadı. Oyunculuk ve popülerlik başka bir şey. Artık fazla Türk dizisi izlemiyorum. Çok sevdiğim ve beğendiğim oyuncu arkadaşlarım var ama ekranda göremiyorum. Dediğim gibi aynı kadroda dönüyor. Bir gruplaşma var" diye konuştu.