Semicenk listelerin zirvesinde

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'da nisan ayının en çok dinlenen isimleri ve albümleri belli oldu. Muud kullanıcılarının favori listelerinde Semicenk bu ayın da yükselen yıldızı olarak öne çıktı. En çok dinlenen yerli sanatçı ve en çok indirilen albüm listesinde Semicenk ilk sırada yer aldı. Semicenk'in yeni albümü 'Karışık Kaset 2' nisan ayında en çok indirilen yerli albümü oldu. Melis Kar'ın dikkat çeken parçası 'Fade Out', Kesintisiz Radyo'da en çok dinlenen şarkı oldu. Manifest imzalı "Daha İyi", kullanıcıların en çok indirdiği şarkı olarak öne çıktı. Kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan parça, sosyal medyada da dikkat çeken şarkılar arasında yer aldı. Nisan ayında en çok dinlenilen yerli şarkı ise 'Küçük Bir Yol'. Emre Fel'in beğeni toplayan çalışması 'Eyvahlar Olsun' ayın en çok dinlenen yerli albümü olarak dikkat çekti. Ayın en çok dinlenen yabancı sanatçısı dünya çapında geniş hayran kitlesiyle dikkat çeken INNA, en çok dinlenen yabancı şarkı ise HUNTR/X imzalı 'Golden' oldu. Yabancı albüm kategorisinde ise 'Golden' listenin ilk sırasında konumlandı.

