Semicenk’ten 5 bin kişilik lansman

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İKİ yıl önce çıkardığı Karışık Kaset albümü ile dijital platformlarda bir milyar dinlenmeyi geçerek rekora imza atan Semicenk, Karışık Kaset- 2 ile yeniden müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Şarkıcı, 24 Nisan'da çıkacak albümün lansmanını, 22 Nisan'da Ayazağa'daki arenada 5 bin hayranıyla beraber yapacak. Biletleri 16 Mart'ta satışa açılacak dev lansmana katılacak müzikseverler, albümde yer alan şarkıları herkesten önce dinleme imkanı bulacak. Arabesk şarkılardan oluşan cover albüm 24 Nisan'da dijital platformlarda yayınlanacak.