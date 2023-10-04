Kanser olduğumu nişanlımdan gizledim

Oyuncu Ayçin Tuyun, 'James Bond Skyfall' ve 'Bollywood' projelerinde de rol alan nişanlısı Habib Göktekin'den önemli bir gerçeği sakladığını açıkladı. Kendisinin rol aldığı, Göktekin'in yönettiği 'Kısasa Kısas' filminin çekimlerinde kanser olduğumu nişanlısından sakladığını belirten Tuyun, şunları söyledi: "Dünyanın en iyi aksiyon oyuncusu olma hedefi vardı. Etkilenmesin diye çekim bitene kadar söylemedim. Sonra otel odasında gerçeği anlattığımda donup kaldı."Göktekin ise hislerini şu sözlerle dile getirdi: "Tarifsiz bir andı. Bana 'Artık yarım bir kadınım, istersen hayatımdan gidebilirsin' dedi. Oysa o benim kraliçemdi. Ona 'Birlikte başaracağız. Bu tatlı, deli, kendini artık yarım bir kadın olduğunu söyleyen seninle dünyada çok ses getireceğiz' dedim."