Sen işçi bulma kurumu musun?

Ufuk Bayraktar'ın geçen yıl Beyoğlu'nda bir işletmeye giderek işletmeyi koruma adı altında para istediği, işletme sahibinin bunu reddetmesi üzerine "Seni burada barındırmayacağım, görürsün" diyerek yumrukla saldırdığı iddia edilmişti. Olaya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Hazırlanan iddianamede Bayraktar'ın 7 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamenin kabulünün ardından Bayraktar, ilk kez hâkim karşısına çıktı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Bayraktar, müşteki Ahmet P. ve taraf avukatları hazır bulundu. Aylık gelirinin 1 milyon TL olduğunu söyleyen Bayraktar, savunmasında, "Beş yıldır o mahallede esnafım.

Öğrencilere ve muhtaç kişilere yardım ederim. Alkol kullanımı nedeniyle sıkıntılar yaşamaktaydım. İlgili tarihlerde sabah saat 10 sıralarında içki içmeye başladım. Bu nedenle olayın ayrıntılarına tam olarak hâkim değildim. Ben yağma kastıyla hareket etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kimsenin parasını gasp etmeye çalışmadım" dedi. Şikayetini geri çeken müşteki Ahmet P. ise, "Ufuk Bayraktar oldukça sarhoştu" dedi. Mahkeme başkanının Ufuk Bayraktar'a, "Sen iş bulma kurumu musun?" sorusuna Bayraktar, gözyaşlarını tutamayarak, "Ben yapmasam kim yapacak, hâkim bey" şeklinde yanıt verdi. Mahkeme ara kararında, Ufuk Bayraktar'ın 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol hükmünün uygulanmasına devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 6 Mayıs tarihine erteledi.