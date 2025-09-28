‘Senden Kalan’ sinemaseverleri ağlatacak

Ümit Gündoğdu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu senaryosu Bektaş Topaloğlu imzasını taşıyan 'Senden Kalan' adlı film, 17 Ekim'de vizyona girecek.İlayda Çevik, Ferhat Gündoğdu, Cemal Hünal, Burak Sergen, Nefise Karatay, Özgür Emre Yıldırım gibi isimlerin rol aldığı film; podyumların en parlak yıldızlarından Bahar'ın sahnede aniden bayılmasıyla başlayan bir hikayeyi anlatıyor. Hastanede tanıştığı Murat sayesinde Bahar, kaybettiği umudu ve hayatın gerçek anlamını yeniden keşfeder; aşkı, yeni başlangıçları ve sahte parıltıların ardındaki gerçeği öğrenir.