‘Senfonik Live’ atağı devam

Giriş Tarihi: 25.04.2026

30. sanat yılını kutlayan Fettah Can, ses getiren 'Senfonik Live' projesiyle müzikal yolculuğuna devam ediyor. Bursa'da, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde kaydedilen ve ilgi gören konserle hayat bulan projenin ikinci şarkısı 'Duvar'. Şarkı, dijital müzik platformlarında yayında. Sanatçının kariyerinde yeni bir anlatım dili kurduğu proje, konser serisi olmanın ötesine geçerek güçlü bir sahne hikayesine dönüşüyor. Bursa'da başlayan proje, Bostancı başta olmak üzere Türkiye'nin birçok önemli sahnesinde de seyirciyle buluşacak.
