‘Şerefime saldırıda bulundu cezalandırılsın’

Geçen yıl evlendiği eşi Muhammed Aydın ile bebek bekleyen Tuğçe Tayfur'un başı eski nişanlısıyla dertte. Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur'un 2022 yılında 16 gün nişanlı kaldığı Burak Kalfa tarafından şantaja uğradığı ortaya çıktı. Sahneleri bırakan ve bir giyim mağazası açan Tayfur, kendisine tehdit, şantaj ve hakaret içerikli mesajlar atan Kalfa'dan şikayetçi oldu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kalfa, mesajları gönderen numaranın kendisine ait olmadığını, kullandığı sosyal medya kullanıcı adını savcılığa bildirerek suçlamaları reddetti. Savcılık, şantaj yönünden yürütülen soruşturma sonunda mesajları yollayan yabancı hattın Burak Kalfa'ya ait olduğuna dair herhangi delil tespit edilemeyince takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararına Tuğçe Tayfur'dan karşı hamle geldi.O karara itiraz eden Tayfur dilekçesinde, Kalfa tarafından şiddete maruz kaldığını ve tehdit içerikli mesajlar gönderildiğini dile getirdi. Dosyaya konulan mesaj görüntülerinde şantaj suçunun oluştuğunun açıkça görüldüğü ifade edilen itiraz dilekçesinde, şerefine ve haysiyetine saldırıda bulunulduğu anlatıldı. Tuğçe Tayfur, Kalfa'nın kendisine sosyal medya üzerinden hakaret, tehdit ve şantaj içerikli mesaj ve görüntüler yolladığını, kendi izni dışında görüntü kaydı yaptığını ileri sürdü. Tayfur, eski nişanlısının bu görüntüleri haber sitelerinde yayınlayacağını söyleyerek kendisine şantaj yaptığını itiraz dilekçesinde belirtti. Tuğçe Tayfur, 'Sana bedel ödeteceğim', 'İki saat içinde dediğimi yap', 'Sana 2 saat, bütün haber siteleri her yer, ailen, akraban herkes her şeyi izleyecek' şeklinde şantaja maruz kaldığını belirterek Kalfa'nın cezalandırılmasını istedi.