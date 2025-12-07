Serkan Kaya’dan Alço’ya vefa alkışı

Ünlü şarkıcı Serkan Kaya, önceki gün Maslak'ta konser verdi. Cahide'de sahneye çıkan Kaya, kendisini dinlemeye gelen Nuri Alço ile hasret giderdi. Kaya'nın mikrofon uzatıp "İçinde ukde kalan, birlikte oynayamadığın bir oyuncu var mı?" sorusuna Alço, "350'ye yakın filmde rol aldım. Yılmaz Güney'le proje yapacaktım ama cezaevine girdi... Bir de Kemal Sunal. İkisiyle de çok çalışmak isterdim" yanıtını verdi. Serkan Kaya, Nuri Alço'nun sanat camiasındaki vefasına dikkat çekerek, "Bazı cenazelerde 1-2 kişi olur ama her defasında orada Nuri Alço'yu görürsünüz" diyerek ünlü ismi alkışlattı.