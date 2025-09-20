Serkan Kaya’dan unutulmaz performans

Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde sahne alan Serkan Kaya, yüreklere dokunan şarkılarıyla duygusal anlar yaşatırken hareketli parçalarıyla da Gazianteplileri coşturdu. Kaya konserinde, 'Kalakaldım', 'Kara Gözlüm', 'Zor Bela' ve 'Mesele' gibi hit parçalarının yanı sıra, Türk müziğinin efsaneleri Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses'in şarkılarını da seslendirerek usta isimleri andı. Yoğun istek üzerine iki defa 'Antebin Kalesine' türküsünü söyleyen Kaya dinleyicilerden büyük alkış aldı.