Haberler Günaydın Haberleri Ses getiren araştırmaya Yıldız Tilbe’den anlamlı yorum: Masumların öldüğü bir dünyada 300 yıl yaşayamam
Giriş Tarihi: 25.9.2025

Bologna Üniversitesi’nde yapıldığı belirtilen bir araştırmada insan ömrünün 300 yıla çıkabileceği iddia edildi, sosyal medya çalkalandı. Sanat dünyasından bu araştırmaya ilk yorum Yıldız Tilbe’den geldi: “Gazze’de süren soykırımda aylardır masumlar ölürken 300 yıl yaşamayı istemem”

TARTIŞMAYA NEDEN OLDU
İtalya'daki Bologna Üniversitesi'nde yapıldığı belirtilen bir araştırma sosyal medyada geniş yer buldu. Uzun ömürlü canlıların genetik yapısı incelenerek insan ömrünün 300 yıla çıkarılabileceği iddia edildi. Bu araştırma, dünya kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Kimi bunu saçma buldu, kimi havalara uçtu, kimi de böyle bir durumun mümkün olamayacağını söyledi. Türkiye'den ilk yorum ise ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'den geldi.

BÜYÜK BİR VAHŞET YAŞANIYOR
Tilbe, tartışmalara noktayı koydu: "Gazze'de aylardır süren soykırımda masum çocuklar, kadınlar, erkekler, tüm insanlık öldürülüyor. Büyük bir vahşet yaşanırken ve biz bunlara şahit olurken 300 yıl yaşamayı asla istemem. Alemlere rahmet olarak gönderilen, bütün insanlık için en güzel örnek olan Allah'ın elçisi Peygamber Efendimiz 63 yıl ömür yaşamıştı. Ömrün hayırlısı yüce Allah'ın nasip ettiği süre kadardır."

