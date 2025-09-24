Ses getiren araştırmaya Yıldız Tilbe’den anlamlı yorum: Masumların öldüğü bir dünyada 300 yıl yaşayamam

TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

İtalya'daki Bologna Üniversitesi'nde yapıldığı belirtilen bir araştırma sosyal medyada geniş yer buldu. Uzun ömürlü canlıların genetik yapısı incelenerek insan ömrünün 300 yıla çıkarılabileceği iddia edildi. Bu araştırma, dünya kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Kimi bunu saçma buldu, kimi havalara uçtu, kimi de böyle bir durumun mümkün olamayacağını söyledi. Türkiye'den ilk yorum ise ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'den geldi.

BÜYÜK BİR VAHŞET YAŞANIYOR

Tilbe, tartışmalara noktayı koydu: "Gazze'de aylardır süren soykırımda masum çocuklar, kadınlar, erkekler, tüm insanlık öldürülüyor. Büyük bir vahşet yaşanırken ve biz bunlara şahit olurken 300 yıl yaşamayı asla istemem. Alemlere rahmet olarak gönderilen, bütün insanlık için en güzel örnek olan Allah'ın elçisi Peygamber Efendimiz 63 yıl ömür yaşamıştı. Ömrün hayırlısı yüce Allah'ın nasip ettiği süre kadardır."