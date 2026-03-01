Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

HAZAR Ergüçlü, konuk olduğu bir podcast yayınında ilginç açıklamalar yaptı. Genç yaşta İstanbul'a taşınmanın kariyerinin en cesur adımlarından biri olduğunu söyleyen Ergüçlü, "Elimde olan tek şey hislerimdi. Bu iş zorlamayla yapılmaz. 'Parası çok güzel, idare ederim' diyemem. İçimden bir şey gelmezse hiçbir şey gösteremem" dedi. Uzun set saatlerinin ilk yıllarında onu zorladığını belirten ünlü oyuncu, "Setlerde sert bir hiyerarşi var. Tiyatro ise bambaşka bir alan. Rezil olmaktan korkmamayı sahnede öğrendim" dedi.