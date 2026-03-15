Sette tedirgin oldular

Türk korku sinemasının dikkat çeken yapımlarından 'Cahim' serisinin ikinci filmi 'Cahim 2'nin Safranbolu'daki çekimleri sırasında sette bazı ilginç olaylar yaşandı. Kapıların kendiliğinden kapanması, üst katlardan ayak sesleri gelmesi ve yangın alarmının sebepsiz çalması ekipte kısa süreli tedirginlik yarattı. Teknik ekip sorunun kaynağını bulamazken, çekimler öncesinde dua okunduğu öğrenildi. Yönetmenliğini Doğukan Mısır'ın yaptığı filmde Ali Murat Özgen, Salih Bayraktar ve Irmak Şeker de rol alıyor.