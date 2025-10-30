Haberler Günaydın Haberleri Sevgiliden veda vurgunu
Giriş Tarihi: 30.10.2025

Sevgiliden veda vurgunu

Oyuncu Sevim Erdoğan, 4 yıldır birlikte olduğu Akın E. ile ayrılma kararı aldı. Oyuncuyla vedalaşmak için eve gelen Akın E., alkol alıp sızan Sevim Erdoğan’ın cep telefonundan banka hesabına girdi. 225 bin lirayı kendi hesabına aktaran Akın E., cep telefonunu da çalıp gitti

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Sevgiliden veda vurgunu
Oyuncu Sevim Erdoğan, savcılığa başvurarak sevgilisi Akın E.'den şikayetçi oldu. Erdoğan ifadesinde "Akın E., son dönemlerde çalışmıyordu, geçinemediği için benden sürekli para istiyordu. Annemden bile onun için borç aldım. Kumar da oynuyordu. Olay günü vedalaşmak için evde buluştuk. Alkol aldık. Ben sızınca rızam olmadan 225 bin liramı kendi hesabına aktarmış. Telefonumu da alıp gitmiş" dedi.



10 YIL HAPSİ İSTENDİ
Oyuncu, hesabını bloke ettiği için parası iade edilse de şikayetinden vazgeçmedi. Savcılık, Akın E. hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Dava, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sevgiliden veda vurgunu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz