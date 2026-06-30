Seyirci ’Kalbim Seninsenin’e bayıldı

Türkiye'nin Süper Star'ı Ajda Pekkan önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi'nde konser verdi. Konserin açılışını yeni çıkacak olan şarkısı 'Kalbim Senin' ile yapan sanatçı, sevenlerinden tam not aldı. Hayranları Pekkan'ı alkışlara boğdu. Oyuncu Melis Sezen de Ajda Pekkan konserine katılan ünlüler arasındaydı. Gazeteciler ile sohbet eden Sezen, "Annem ile baş başa tatildeydik. Denizlerimiz çok güzel, bol bol yüzdüm hep" dedi. Yeni imajı hakkında konuşan oyuncu, "Oynadığım karakterlere göre imaj değiştiriyorum. Biraz denizden saçlarım açıldı. Yeni projelerimiz de var bekliyoruz" diye konuştu.