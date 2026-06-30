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Giriş Tarihi: 30.06.2026

Seyirci 'Kalbim Seninsenin'e bayıldı

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Seyirci ’Kalbim Seninsenin’e bayıldı
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Türkiye'nin Süper Star'ı Ajda Pekkan önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi'nde konser verdi. Konserin açılışını yeni çıkacak olan şarkısı 'Kalbim Senin' ile yapan sanatçı, sevenlerinden tam not aldı. Hayranları Pekkan'ı alkışlara boğdu. Oyuncu Melis Sezen de Ajda Pekkan konserine katılan ünlüler arasındaydı. Gazeteciler ile sohbet eden Sezen, "Annem ile baş başa tatildeydik. Denizlerimiz çok güzel, bol bol yüzdüm hep" dedi. Yeni imajı hakkında konuşan oyuncu, "Oynadığım karakterlere göre imaj değiştiriyorum. Biraz denizden saçlarım açıldı. Yeni projelerimiz de var bekliyoruz" diye konuştu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Seyirci 'Kalbim Seninsenin'e bayıldı
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