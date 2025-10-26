Seyircimiz heyecanla beklesin

ARAMIZA ÇOK İYİ OYUNCULAR KATILDI

Dizide 'Alaeddin Bey' karakterini canlandıran Ömer Faruk Aran projeye ilişkin duygularını paylaştı. Ünlü oyuncu kadroya katılan yeni oyuncularla ilgili duyduğu heyecanını vurguladı. "Çok değerli oyuncular aramıza katıldı" diyen Ömer Faruk Aran dizide canlandırdığı karakter için "Zaman atlamasıyla biraz daha oturaklı ilmi yönü daha da gelişmiş bir Alaeddin Bey olacak" diye konuştu. Aran, "Seyircilerimiz bizi heyecanla beklesin" diyerek dizinin hayranlarına seslendi.





FARKLI CEPHELERDEN BAKACAĞIZ

Başarılı oyuncu Çağrı Şensoy, 'Kuruluş Orhan'ın yeni sezonuna dair açıklamalarda bulundu. "Burada geçirdiğim zamandan dolayı dönem atmosferini artık kanıksamış bir oyuncuyum" diyen Çağrı Şensoy, şunları söyledi: "Zaman atlamasıyla biraz daha olgunlaşmış ve olaylara daha farklı cephelerden bakabilen bir 'Cerkutay' olacak." Ünlü oyuncu açıklamalarını "Bu sezonda neler olacağını biz de heyecanla bekliyoruz" sözleriyle noktaladı.





AKSİYON DOLU BİR SEZON OLACAK

DİZİDE 'Gonca Hatun' karakterini oynayan Belgin Şimşek hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Dizideki zaman atlaması sonucunda karakterindeki dönüşümden de bahseden oyuncu, yeni döneme dair duyduğu heyecanı vurguladı. Oyuncu Belgin Şimşek "Yıllar 'Gonca Hatun'u olgunlaştırmış" açıklamasıyla sözlerine devam etti. Dizide canlandırdığı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden Belgin Şimşek: "Zaman atlaması sonucunda biraz daha olgunlaşmış ama yer yer de hırslı bir 'Gonca Hatun' göreceğiz" dedi. Ünlü oyuncu, "Aksiyon dolu bir sezon olacak, bizi izlesinler" diyerek izleyicilere mesaj verdi.





FARKLI BİR ATMOSFERİN İÇİNDEYİZ

'BORAN Bey' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Yiğit Uçan hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Yeni sezon çalışmalarında geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu yeni dönemde çok farklı bir atmosferin içinde olduklarını vurguladı. "Muhteşem bir hikayemiz var" açıklamasıyla sözlerine devam eden Uçan, "Osman Bey'in en yakınlarından biri ve ailenin canı adeta ona emanet" sözleriyle karakterin yeni dönemi hakkında ipuçları da verdi. Başarılı oyuncu açıklamalarını "Aksiyonu ve siyasi tartışmalarının bol olduğu bir sezon bizi bekliyor" sözleriyle noktaladı. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, kurulan müthiş dünyası, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vuracak.