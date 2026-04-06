‘Sezon sonu evleneceğiz’

DERYA Şensoy ve oyuncu sevgilisi Yağız Can Konyalı, Cihangir'de görüntülendi. Sevgilisine evlenme teklifi eden Konyalı, "Derya muhteşem bir insan, çok iyi anlaşıyoruz. Birbirimizi çok iyi tanıyabildiğimize inanıyorum, daha fazla beklemenin bir anlamı yok diye düşündüm" dedi. Şensoy'un hiç düşünmeden 'Evet' yanıtı verdiğini belirten Konyalı, "Ben zaten onunla çok mutluydum, verdiği kararla daha da çok mutlu oldum" yorumunda bulundu. Derya Şensoy ise "Evet bir evlilik teklifimiz var, ancak tarihimiz yok. Yoğun bir turne sürecimiz var. Sezon kapandığı gibi düşünüyoruz" dedi.