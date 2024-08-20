Shiloh annesinin soyadını kullanacak

2016 yılında yollarını ayıran Angelia Jolie ile Brad Pitt gündemden düşmüyor. Mayıs ayında 18 yaşına basan çiftin kızları Shiloh, soyadından 'Pitt' ekini çıkarmak için mahkemeye başvuruda bulundu ancak bazı teknik nedenlerden dolayı duruşma 19 Ağustos'a ertelendi. People dergisinin haberine göre, ünlü çiftin kızı Shiloh artık babasının soyadını kullanmayacak.Tam adı Shiloh Nouvel Jolie-Pitt olan genç kız, artık Shiloh Jolie olarak anılacak. Kaynaklar, "Shiloh soyadını sildirmek istediği için Brad çok üzgün. Shiloh doğduğunda, hayatında hiç o kadar mutlu olmamıştı. Her zaman bir kız çocuğu istiyordu. Kızını kaybettiğini bilmek elbette Brad için kolay değil. Çocuklarını seviyor ve onları özlüyor" diyor.