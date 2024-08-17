Şimdi de korsan taksi krizi

Bodrum'da, pahalı fiyatlar, patlayan kanalizasyon boruları, su krizi derken şimdi de taksi sorunu baş gösterdi. Bodrum, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Ege'nin incisi olarak yıllardır turistlerin gözdesi. Her yaz sezonunda fiyatlar giderek yükselirken, bu yıl taksi ücretlerindeki artışlar da adeta tuz biber oldu. Turistik bir bölge olduğu için taksimetre fiyatlarının zaten yüksek olduğu Bodrum'da, bazı işletmeler müşterilerine daha uygun bir ulaşım seçeneği sunmak amacıyla korsan taksi hizmetleriyle iş birliği yapıyor.Asıl sorun, Türkçeyi akıcı konuşamayan ya da hiç konuşamayan turistlerin karşı karşıya kaldığı zorluklar. Bu durumu fırsat bilen bazı kişiler, turistlere olması gerekenden çok daha yüksek fiyatlar çekerek, onları Bodrum'un farklı noktalarına taşıyor. Yüksek fiyatlarla karşılaşan turistler, çoğu zaman bu durumu fark edemiyor ya da kendilerini savunamadıkları için kabullenmek zorunda kalıyor. Son olarak yabancı bir genç kız, Türkbükü'nden Yalıkavak'a gitmek için bindiği takside yüksek fiyat yüzünden tartışma yaşadı. Türkbükü- Yalıkavak arası mesafe yaklaşık 700 lira olmasına rağmen taksici iki katı fiyat istedi. Genç kız, kamerasını açıp olan biteni kaydetti ve sosyal medyada paylaştı. Pazarlıkla bin lira isteyen taksiciye 500 lira verip uzaklaştı.