Sinehane & Lacivert Dergi Senaryo Yarışması ödülleri dağıtıldı!

Gürhan ÖZÇİFTÇİ, Mehmet BOZDAĞ, Ömer Faruk SORAK ve Kenan İMİRZALİOĞLU'nun jüri üyeliğini yaptığı senaryo yarışmasına yaklaşık 800 tekil kişiden 1000 üzerinde başvuru geldi. Finale kalan 10 proje içerisinden seçilen 5 proje sahibine proje başına 90.000 TL olmak üzere toplamda 450.000 TL ödül dağıtıldı. Senaristleri, yazar adaylarını, sektörü ve sektör paydaşlarını desteklemek amacıyla yapılan yarışma, yüzlerce yazar ve yazar adayının projelerini paylaşabileceği bir platform yaratması açısından ilgiyle takip edildi.

Ödül alan hikayelerden amatör bir yazar olan Ercan UÇAR'ın "Kayıp Kamyon" isimli projesi Sinehane yapımcılığında beyaz perdeye taşınacak. 2024 yılında çekimleri tamamlanması beklenen yapımın 2024 yılı sonunda vizyona çıkması bekleniyor.

Ödüle Hak Kazanan Diğer Projeler

Cennetin Çocukları / Yeşim SEZGİN

Kavalalı Çolak Mümin / Oğuzhan YILMAZ

Kardelen / Burak VARLIK

Yaşlı Kurtlar / Deniz GÜNEŞ