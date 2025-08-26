Sinemacılardan soykırım mektubu

Yüzlerce yapımcı ve yönetmen, Gazze'deki soykırımı kınaması için Venedik Film Festivali organizatörlerine çağrı yaptı. Matteo Garrone, Abel Ferrara ve Ken Loach gibi dünyaca ünlü yönetmen ve yapımcıların da imzaladığı mektupta, festival organizatörüne, "Gazze'de devam eden soykırımı ve İsrail hükümeti ile ordusu tarafından yürütülen Filistin'deki etnik temizliği açıkça kınama" çağrısı yapıldı.





İRLANDALI GRUPTAN FİLİSTİN'E DESTEK

NETANYAHU SUÇLU

Fransa'nın başkenti Paris'te sahne alan İrlandalı müzik grubu Kneecap, İsrail'in Gazze'deki "soykırımı"na tepki gösterdi.

Grubun solisti Liam O'Hannah, "Netanyahu, bir savaş suçlusudur. Bu, Filistinlilere karşı bir soykırımdır. Eğer buna soykırım demiyorsanız ne diyeceksiniz?" şeklinde konuştu.