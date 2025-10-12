Sinemada oynamayı çok istiyorum

Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programının yeni sezonunun ilk bölümünde, oyuncu Berk Oktay'ı ağırladı. Oyuncu Berk Oktay, "Aynanın karşısında tiplemeler yapıp annemleri güldüren bir çocuktum. İçimde bir şey olduğunu hep biliyordum. Model olmayı çok istiyordum" diye konuştu. Türker İnanoğlu ile tanışmasının hayat yolculuğunda önemli bir adım olduğunu ifade eden Oktay, "Bana, 'Oğlum ben sana bu mesleği öğretmek istiyorum' dedi. Ardından TÜRVAK'taki bütün hocalarla çalıştım. Sonra Türker abi tuttu kolumdan sete fırlattı beni" dedi. Bugüne kadar sinema filminde yer almayan Oktay, bu konu hakkında "Sinema filminde oynamayı çok istiyorum. Ben hiç durmadan dizi çektim" dedi.