Özge Gürel, bu yıl Italian Global Series Festival kapsamında İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen açılış törenine katılıp Excellence Award-Uluslararası Yıldız ödülünü kazanmıştı. İtalya'da hayran kitlesine sahip olan Gürel, İtalyan hayranlarına Serkan Çayoğlu ile evliliğine dair samimi açıklamalar yaptı.
"Daha önce aşçıydım. Ama anladım ki insanlara hikaye anlatmak benim görevim. Türkiye'de beni tanınır kılan ilk işimde hayatımın aşkı, meslektaşım Serkan Çayoğlu ile tanıştım" dedi.
'YEMEK YAPIYORUZ'
İlişkilerinden de bahseden Gürel, şöyle konuştu: "İkimiz de sıradan insanlarız. Markete gidip, evi temizliyoruz. Yemek yapmaktan büyük keyif alıyoruz."
