Şöhretler vintage parçaların peşinde

Yeni sezon değil hafızası olan parçalar

1996 doğumlu Zendaya, genç jenerasyonun vintage parçalar konusundaki en etkili isimlerinden biri. Bir moda ikonu olmasının ötesinde çok yetenekli ve popüler bir oyuncu olan Zendaya cephesinde arşiv giyim artık neredeyse ayrı bir disiplin. Stil danışmanı Law Roach ile birlikte yıllardır moda tarihinden iddialı parçaları yeniden kırmızı halıya çıkarıyorlar. 2026'da The Drama prömiyerlerinden birinde bunun en ilginç örneklerinden biri görüldü: Zendaya, Cate Blanchett'in giydiği Armani Privé elbiseyi giydi. Yani burada mesele eski bir tasarım seçmekten bile öteye geçti; moda tarihine yeni bir sahiplik ve dolaşım fikri eklendi. Zendaya'nın önceki yıllarda Galliano for Givenchy, Mugler ve Westwood gibi evlerden seçtiği arşiv görünümler düşünülünce, onun kırmızı halı stratejisi netleşiyor: Yeni sezon yerine hafızası olan parçalarla an yaratmak.



Görünürlüğü yüksek alanda mesaj veriyor

Hailey Bieber da son bir yılda arşiv giyime daha bilinçli biçimde yaklaşan isimlerden biri oldu. 2026 başında WWD Style Awards'da Armani Privé ilkbahar-yaz 2009 koleksiyonundan gümüş, korseli bir gece elbisesi giydi. Elbisenin optik yanılsama yaratan metalik yüzeyi ve güçlü korse yapısı, 2000'lerin sonundaki kırmızı halı ihtişamını bugüne taşıyordu. Daha yakın tarihte ise Coachella'da vintage Christian Dior slip elbise tercih etti. Bieber'ın bu seçimleri önemli; çünkü onun stilinde arşiv parça görünürlüğü yüksek anlarda daha keskin, daha bilgili bir moda mesajına dönüşüyor.



Stilini bir moda araştırmasına çevirdi

Bella Hadid bu alanın belki de en istikrarlı ismi. Arşiv giyimi bir kırmızı halı numarası olarak değil, neredeyse gündelik stil dilinin bir parçası gibi kullanıyor. 2025'te Londra'daki Orebella lansmanında John Galliano sonbahar 1997 koleksiyonundan gümüş zincir görünümlü, rozet detaylı bir elbise giydi; bu parça daha önce Milla Jovovich ile de hafızaya kazınmıştı. Hadid'in farkı, arşiv parçayı yalnızca nadir olduğu için seçmemesi. John Galliano, Georges Chakra, Vivienne Westwood, Jean Paul Gaultier ya da 2000'ler Dior'u arasında sürekli gidip gelen seçimleri, onun stilinin neredeyse tamamını bir moda araştırmasına dönüştürüyor.



Arşiv parçalara sahne şovları için yatırım yapmaya başladı

Pop müzik dünyasının sahnelerdeki en iddialı isimlerinden biri Lady Gaga. Doğal olarak Gaga'nın arşiv yaklaşımı doğrudan sahne etkisiyle ilgili. 2026'da The Devil Wears Prada 2 dünya prömiyerinde Saint Laurent sonbahar 2016 arşivinden balık kesime yaklaşan siyah bir elbise giydi. İlk bakışta sade görünen bu seçim aslında son derece hesaplıydı: Gaga burada kostüm gibi bağıran bir görünüm yerine, filmin moda hafızasına ve kendi yıldız personasına daha kontrollü bir yerden yaklaştı. Saint Laurent'in Anthony Vaccarello döneminin erken yıllarından gelen bu elbise, bir yandan eski Hollywood çizgisine yaslanırken bir yandan da Gaga'nın yıllardır kurduğu dramatik ama rafine imajı sürdürdü. Arşiv parça burada yıldız gücünü sessizce teyit eden bir seçim gibi çalıştı.



Eski koleksiyonları servet değerinde

Sevelim sevmeyelim elini attığı her şeyden para kazanmasını en iyi bilen isimlerden biri kesinlikle Kim Kardashian... Kardashian, son dönemde 'arşiv giyimin' en görünür kullanıcılarından biri haline geldi. Dikkat edin vintage'ın da bir üst segmentine adım atmış durumda. Bir modaevinin ya da tasarımcının belirli bir dönemine ait parçaların peşine düşüyor Kardashian. Bu parçalar genelde ya podyumda ya da özel bir etkinlikte oldukça ünlü bir isim tarafından giyinmiş oluyor. Sonrasında da kendisinin de giyip tanıtımını yaptığı bir parçaları yeniden satışa sunuyor. Tahmin edersiniz ki bu işten de oldukça iyi kar ediyor.

Kardashian'ın 2022 yılında Met Gala'da Marilyn Monroe'nun "Doğum Gününüz Kutlu Olsun, Bay Başkan" diyerek şarkı söylediği elbiseyi giymesi onun vintage parçalara olan aşkının da tüm dünya tarafından tanınmasını sağladı. 90'lar trendi olunca Kardashian o dönemin en popüler tasarımcılarına ait parçaları birer birer giymeye başladı. Doğum gününde 1997 yılı tasarımı Givenchy imzalı Yunan tanrıçası korsesini fark etmemek imkansızdı. Son iki yıl ise onun bu konuda dünyanın en etkili isimlerinden biri haline gelmesine şahit olduk. Kardashian bununla da kalmadı ve kısa süre önce John Galliano sonbahar-kış 1995 iki parçalı seti yardım amaçlı satışa çıkardı. Set 100 bin dolara satıldı. Yani Kim Kardashian burada yalnızca arşiv giymedi; arşiv parçayı yeniden bir piyasa olayına çevirdi.