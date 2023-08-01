Son Dakika: Euphoria dizisinin yıldızı Angus Cloud 25 yaşında hayatını kaybetti!

Son Dakika: Euphoria dizisindeki rolüyle ünlenen Angus Cloud'dan üzen haber bugün geldi. Angus Cloud, Oakland'daki evinde yaşamını yitirdi.
ÖLÜM NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI!
Ünlü oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Ünlü oyuncuya yakın kaynaklar, Angus Cloud'un geçtiğimiz günlerde vefat eden babasının ölümü ile sarsıldığını belirtti.
BABASININ ÖLÜMÜNDEN BİR HAFTA SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
Ünlü oyuncu babasının ölümünden bir hafta sonra yaşamını yitirdi.
"ANGUS AKIL SAĞLIĞIYLA OLAN SAVAŞI KONUSUNDA AÇIKTI"
Angus Cloud'un ailesi, "Geçen hafta babasını toprağa verdi ve bu kayıpla yoğun bir mücadele verdi. Tek tesellimiz, Angus'un artık en iyi arkadaşı olan babasıyla yeniden bir araya geldiğini bilmek. Angus akıl sağlığıyla olan savaşı konusunda açıktı ve umarız ölümünün başkalarına yalnız olmadıklarını ve bununla sessizce kendi başlarına savaşmamaları gerektiğini hatırlatır." açıklamasını yaptı.