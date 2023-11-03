Soruşturma Ankara’ya uzandı

Gözaltında bulunan güzellik merkezleri sahibi, internet fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat soruşturması Ankara'ya uzandı. Polat çiftinin paralarının Ankara'daki bir medikal firması üzerinden bazı kişilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Başkentte 4 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da da 3 kişi daha gözaltına alındı ve böylece gözaltı sayısı 24'e yükseldi. Ankara'da gözaltına alınan şüpheliler de İstanbul Emniyeti'ne getirilerek sorguya alındı. Mıstık olarak anılan Mustafa Özalp'in Polat çiftinin kara kutusu konumunda olduğu iddia edildi.Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerinin Ankara'da bayilik verdiği Dipomed Medikal'den bir kişiye 1 milyon 800 bin lira aktarım yapıldığı tespit edildi. Banka görevlileri durumu fark edince emniyete bilgi verdi. Dipomed Ankara Bayisi Gözde Bilgiç eşi İsmail Bilgiç, Mustafa Özalp ile Kübra Doğan gözaltına alındı. Paranın Mustafa Özalp'ın kız arkadaşı Kübra Doğan'ın hesabına aktarıldığı iddia edildi. 8 şüphelinin ifadesi alınırken, itirafçı olan iki kişiden 1'inin ifadelerinde söz konusu paranın Polat çiftine ait olduğunu söyledikleri öne sürüldü. Dilan Polat ve Engin Polat'ın ifadelerinin ise bugün alınması bekleniyor.Gözaltına alındıktan birkaç saat sonra Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar sonrası emniyet harekete geçti. Siber polis ekiplerinin yaptığı ilk belirlemelere göre, Polat'ın hesabından iddialara yanıt veren kişinin, kadın asistanı olduğu ortaya çıktı. Hesaptan gazeteci Murat Ağırel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yanıtlar verilmişti.