Sosyal medyada görünme arzusu zirve yapmış durumda

ÖYKÜ GÜRMAN

Şarkı peşinde koşmanın yanında şimdi bir de yapay zekayla mücadele ediyoruz. Biz onu sadece klipte kullandık yeni şarkıda. Çünkü ben o samimiyete inanıyorum. Ses nefes çok kıymetli. Bak Hepsi Bu, şarkımızın adı. Söz ve müziği Tural Gasimov'a aranjesi Güngör Kahraman'a ait.

Diziye ara verince müzik işlerini hızlandırdım o yüzden seri üretime geçtim. Sesime yakıştığını düşündüğüm şarkıları sırayla paylaşacağım. Bir diğer şarkım 'Yürekli Olmalıydık'ın da söz ve bestesi Tural Toğrul'a, aranjesi Güngör Kahraman'a ait.

Yürekli Olmalıydık, keşkelerle dolu bir aşk hikâyesini anlatıyor. Hepimizin keşkeleri var. Ama bazen bazı şeyleri tutmak için sorumluluk almak, kendinle yüzleşmen gerekir ya, bu şarkıya da böyle bir anlam yükledim. Yürekli olmalı insan seçimlerinde. Aşk mı, gurur mu? Elbette insanın gururu her şeyin üstünde. Aşk da her zaman var. Ama adaletli olursa ve kıymet bilinirse...

Her şeyin bu kadar çabuk tüketildiği bir dönemde en çok dikkat ettiğim şey değersizlik ya da değer alma duygusu. Özellikle sosyal medyadaki görünme arzusu pik yapmış durumda. Allah herkesi kıymet bilenlerle karşılaştırsın. Çünkü insanı en çok kıran şey değersiz hissettiğiniz ortamda bulunmak. Bu çok büyük bir mutsuzluk sebebi.

Ben işin maneviyat kısmını çözdükten, akışa teslim olduktan sonra farklı bir bakış açısı yakaladım. Kaderciyim ama bilinçliyim de. İnsanın kaderine müdahalesi bir noktada var bence. Bazı kapılar açılıyor ve bir seçim yapıyorsunuz. O yüzden seçtiğimiz yollardan geçmeyi göze alan, onun bedelini ödemeye hazır olan kalp ancak güçlü bir şekilde yoluna devam edebilir.

Öderim Bedeli şarkımı çok seviyorum. Gerçekten o kadar çok bedel ödedim ki. O kadar sıklıkla hiç playback yapmadığım için konserlerde klimadan tozdan çok etkilendim. Serumlarla, iğnelerle yaz konserlerimi bitirdim. Faranjit olmuş halimle canlı şarkılar söyledim. Yeri geldi ailemi ikinci plana atıp sahneye çıktım. Ne kadar doğru ne kadar yanlış o ayrı ama bazen görülmüyor. Çünkü siz güçlü bir şekilde ayakta durduğunuz zaman "O zaten yapar" diyorlar. Ama öyle kolay değil işte. Bazen destek gördüm, bazen göremedim. Bazen maddi sebepler araya girdi. Müzik yapmak o kadar büyük bir lüks ki, dışarıdan görüldüğü gibi değil her şey. Ve Berk'ten ayrılınca müzik yapmak çok daha zor oldu. 17-18 yıl nasıl geçti bir ben biliyorum bir de Allah.

BERK, İSPANYA'DA KÜLTÜR ELÇİSİ GİBİ

İkizim Berk İspanya'da. İdealist biri. İyi bir müzisyen. Belki de onun yaptığı müziği burada anlamak istemedik. Benim yapamadığımı başarmış biri. İspanya'ya gidip Flamenko festivalinde Neşet Ertaş söyledi. Bu çok kıymetli. Kültür elçisi gibi hareket etmesi beni çok gururlandırıyor. Onun değerli olduğunu ona hissettirmemiz gerekiyor. Berk olmadığı için müzikal anlamda çok kayıplarım oldu.

Türk Sanat Müziği Klasik Türk Müziği albümü yapmalıyım diye düşünüyorum. Hiç söylenmiyor. Aldığım eğitimi yansıtmam lazım. Dinlenmiyor diye dayatılan şeyi yapmak zorunda değiliz.

Müzikten alamadığım ödülleri oyunculukta aldım. Şiveye çok yatkınım. Seviyorum farklı kadınları oynamayı. Benim yaş grubumda kadın oyunculara biçilen roller maalesef sınırlı kaldı. 20'li yaşlardaki kızların annesi rolü için akla gelmek beni biraz rahatsız ediyor.

AYÇA İNCİ

VEFATINDAN ÖNCE DEDEMDEN İLTİFAT ALDIM

Yeni bir oyun hazırlığı içindeyim. Ayrıca tek kişilik oyunlar geldi. Birini seçip iki oyunla devam edeceğim.

Yıllardır sektörün içindeyim, istediğim dizide oynama sürecinde boş kalmayı hiç sevmiyorum. Bu süreçte iki dükkân açıp kapattım, biri kahvaltı diğeri restoran şeklinde. 10'ar sene işlettim. En son dizi için Ayvalık'a giderken kapattım ikisini de. 2 sene Ayvalık'taydım. Restoranların müdavimleri arıyor 'Neredesin?' diye. Mutfağa ben giriyordum, özel reçetelerim var.

Tekrar ticaret düşünemiyorum. Duygusal insanlar için zor bir şey ticaret. Keyifli ama arkadaşlarından hesap alamayan, bol indirim yapan biriyim. Hizmet sektörü sabır istiyor.

İleride yazlık bir yerde sahil kenarında butik otel tadında bir yer yapma hayalim var.

Herkes bildiği ve sevdiği işi yapmalı. Dededen oyuncuyuz biliyorsunuz. Dansla başlayan modellikle devam eden bir kariyerde kendimi oyuncu olarak buldum. Lisede dizilerde oynamaya başladım, oyunculuk eğitimi almadan önce. İtalya'da iç mimar olmak, dekorasyon eğitimleri almak istiyordum. Sektörün zorluklarını ailemden biliyordum, o yüzden oyuncu olmak istemiyordum. Arkadaşımın elimden tutup Ali Poyrazoğlu'nun kursuna götürmesiyle başladı her şey. Vefatından önce dedem "Sen de benim gibi gözlerinle oynuyorsun" diyerek mutluluğunu dile getirmişti.



CEM YENEL

AJDA PEKKAN'A HAYRAN KALDIM

Üsküdar Amerikan Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Sosyoloji okudum. Hepsi besledi beni. Ailem her aile gibi "Oğlum doktor olsun, mühendis olsun" der. Ama ben hep müzik istedim.

Kimseye söylemeden Yetenek Sizsiniz'e katıldım, 14 yaşındaydım. Finale kaldım. Ailem "Önce üniversite kazan sonra bakarız" dedi. Üniversiteyi kazandım, sonra Colombia Üniversitesi'nde burslu okudum bir yıl.

Mesleğimle ilgili de çalışıyorum, İrlanda'da çalışıyorum aynı zamanda. Hem müzik hem iş beraber gidiyor şu an ama bir noktada sadece müzik yapacağım döneme geçeceğim diye düşünüyorum.

Sözü ve müziği bana ait Evimsin adlı şarkım çok sevildi. Onun keyfini yaşıyorum.

Ajda Pekkan ile düet yaptık. Benim ilk şarkımda gittiğim stüdyoda Ajda Pekkan da kayıt alıyordu. "Gençlerden bir şey var mı, dinlet" diyor prodüktöre. O da ilk şarkımı dinletiyor, "Çağırın hemen gelsin" diyor. Şaka yapılıyor sandım. Sonra gittim, beraber hamburger yedik, yemek bilgisine, kültürüne şaşırdım. Hayran kaldım. Uykusuz Her Gece'yi söyledik beraber.



BAHAR HACIBEKTAŞOĞLU

ZÜBEYDE HANIM'I OYNAMAK BÜYÜK GURUR

Eyüphan Erkul'un kaleminden çıkan ve Musa Arslanali'nin rejisörlüğünü üstlendiği "Zübeyde Hanım: Bir Bekleyişin Hikayesi" isimli oyunda Zübeyde Hanım'ı canlandırıyorum. Kendisini Mustafa Kemal'in annesi olarak biliyoruz ama çok da bilmiyoruz aslında. Bu oyunda onun anneliğini, sıcaklığını, Mustafa Kemal'i beklediği günleri, onun için dua edişini anlatmaya, gençlere yeniden hatırlatmaya çalışıyorum.

Benim için bu yaşımda riskli bir rol. 3 ay prova yaptım. Çalışırken de çok zorlandım. Muhafazakâr bir kadın evet ama daha inançlı, itikati çok yüksek olduğunu gördüm çalışırken. Bunları yansıtmak istedim. İçine girince, kostümlere bürününce gerçekten çok etkilendim. Allah'a çok yakın bir kadın.

Hayatı hep bekleyişle geçmiş. Ali Rıza'yı bekliyor, Mustafa Kemal'i bekliyor, ondan gelecek mektupları bekliyor. Bir annenin sabrını, metanetini yansıtmak zor. Ne olursa olsun hep dik kurmuş. 5. oyunuma çıktım, çok güzel tepkiler geliyor. Onu canlandırmak büyük gurur.