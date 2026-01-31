Sosyal medyanın fenomen ismi Kuruluş Orhan kadrosunda! Halil İbrahim Göker, Nasuh Çelebi rolüyle kadroda

Sosyal medyada Yerinde Tarih hesabıyla tarihi ve güncel olayları özgün anlatımıyla geniş kitlelere ulaştıran Halil İbrahim Göker, dizide Nasuh Çelebi karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Göker, yakın zamanda da TikTok platformu tarafından düzenlenen Fanların Favorisi 2025 Ödül Töreni'nde "En Faydalı İçerik Üreticisi" ödülüne layık görülmüştü.

Başka Bir Dünyadan Farklı Bir Ses: Nasuh Çelebi

Gezmiş, görmüş, farklı coğrafyalardan bilgi ve tecrübe toplamış bir seyyah, bir mimar ve bir akıl adamı olan Nasuh Çelebi, Sultan Orhan'ın yalnızca bir yol arkadaşı değil, devlet aklına katkı sunan şehirleri ve düzeni şekillerinden bir figür olarak karşımıza çıkacak.

Farklı bir dünyadan yeni bir renk ve yeni bir ses Nasuh Çelebi karakterini canlandıracak olan Halil İbrahim Göker, Kuruluş Orhan'ın Çarşamba günü yayınlanacak bölümünde izleyiciyle buluşacak.

Kuruluş Orhan 13. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Temurtaş'ın uçlardaki hükmü bitmiştir!" | Video

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan bölümleriyle seyirciden büyük ilgi görürken, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00'de atv'de!