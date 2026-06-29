‘Soyunma odasında herkes sigara içiyordu şoke oldum’

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

ESKİ Brezilyalı futbolcu Mert Nobre, Karaköy'de görüntülendi. İstanbul Boğazı'nın fotoğraflarını çeken eski futbolcu, "Neredeyse bütün ülkelere gittim, İstanbul gibi güzel bir şehir görmedim. Boğaz'da çay ve kahve içince bütün stresim gidiyor, İstanbul aşığıyım. Bobo ve Alex'le de WhatsApp grubumuz var. Orada geçen tek muhabbet Türkiye özlemi..." dedi. Nobre, "Türkiye'yle ilgili en çok şaşırdığınız şey ne oldu?" sorusuna, "Geldiğimde soyunma odasında birçok futbolcu sigara içiyordu. Doktor kontrolünde herkes sigara içmediğini belirtiyordu" yanıtını verdi.