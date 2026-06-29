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Giriş Tarihi: 29.06.2026

‘Soyunma odasında herkes sigara içiyordu şoke oldum’

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
‘Soyunma odasında herkes sigara içiyordu şoke oldum’
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ESKİ Brezilyalı futbolcu Mert Nobre, Karaköy'de görüntülendi. İstanbul Boğazı'nın fotoğraflarını çeken eski futbolcu, "Neredeyse bütün ülkelere gittim, İstanbul gibi güzel bir şehir görmedim. Boğaz'da çay ve kahve içince bütün stresim gidiyor, İstanbul aşığıyım. Bobo ve Alex'le de WhatsApp grubumuz var. Orada geçen tek muhabbet Türkiye özlemi..." dedi. Nobre, "Türkiye'yle ilgili en çok şaşırdığınız şey ne oldu?" sorusuna, "Geldiğimde soyunma odasında birçok futbolcu sigara içiyordu. Doktor kontrolünde herkes sigara içmediğini belirtiyordu" yanıtını verdi.
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‘Soyunma odasında herkes sigara içiyordu şoke oldum’
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