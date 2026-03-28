‘Star Wars’ hatırası rekor kırdı

'Yıldız Savaşları: Bölüm V - İmparatorun Dönüşü' filminde kullanılan ışıklı C-3PO başı, ABD'de düzenlenen açık artırmada satıldı.

1 MİLYON DOLARA SATILDI

Los Angeles'ta düzenlenen müzayede kapsamında satışa sunulan parça, koleksiyon piyasasında bilinen tek örnek olmasıyla dikkat çekti. Açık artırma öncesinde 350 bin ila 700 bin dolar arasında değer biçilen obje, 1 milyon 58 bin 400 dolara alıcı buldu. Açık artırmanın en yüksek fiyatlı ürünü olan C-3PO başının yanı sıra, farklı filmlerden hatıra eşyaları da satışa çıktı. 'Jaws' filminde kullanılan zıpkın 327 bin 600 dolara satılırken, 'Yeni Hyaat' filminde Tom Hanks ile özdeşleşen Wilson voleybol topu 189 bin dolara alıcı buldu. Yüzüklerin Efendisi serisinde kullanılan kırık bir kılıç parçası da 252 bin dolara satıldı.