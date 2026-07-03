Stratejileriyle yarışmaya damgasını vurdu!

Atv'de yayınlanan 'Var mısın Yok musun'un 14. bölüm yarışmacısı İstanbullu Taha Günaydın oldu. 15 numaralı kutuyla yarışan Taha, daha ilk turda yaptığı istatistik hesaplarıyla dikkat çekti. Peş peşe açtırdığı dört mavi kutuyla oyuna mükemmel bir başlangıç yapan Taha, stratejileriyle bölüme damga vurdu. 2. turda ilk 5 milyon TL'lik kutuyu kaybeden Taha, 3. turda ise hem 3 milyon TL'yi hem de ikinci 5 milyon TL'yi açtırarak şok yaşadı. Son turda Feyza'nın kutusundan 10 TL'nin çıkmasıyla avantaj yakalayan Taha, 1 milyon 75 bin TL'lik banka teklifine "varım" dedi. Kendi kutusundan 500 bin TL çıktı.

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