Sultan Orhan Bursa’da

Bursa'nın fethinin 700. yılı kapsamında düzenlenen kutlamalara atv dizisi 'Kuruluş Orhan'ın oyuncuları da katıldı. Bursa Valisi, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı ve Yıldırım Belediye Başkanı başta olmak üzere protokolün de yer aldığı, onbinlerce vatandaşın katıldığı fetih yürüyüşü, Osman Bey'in Bursa'yı fethetmek üzere yaptırdığı Balabancık Hisarı'ndan başlayarak Tophane'de bulunan Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinde sona erdi. Büyük bir kalabalıkla gerçekleşen yürüyüşte, Kuruluş Orhan oyuncularına gösterilen yoğun ilgiyle Bursa sokakları büyük bir coşkuya sahne oldu.

TÜRBE ZİYARETLERİ

Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Mahassine Merabet, Şükrü Özyıldız, Çağrı Şensoy, Mustafa Üstündağ ve Cemre Gümeli, Bursa sokaklarında vatandaşlarla buluşarak bu anlamlı günde yaşanan coşkuya ortak oldu. Yürüyüşün ardından Osmanlı'nın kurucu ruhunu yaşatan bir diğer önemli durak olan türbe ziyaretine geçildi. Oyuncular, Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin kabirlerini ziyaret ederek dualar etti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

PROGRAMIN devamında, Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşi büyük bir ilgiyle karşılandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren söyleşiye katılmak isteyen binlerce Bursalı uzun kuyruklar oluşturdu. Salon tıklım tıklım dolarken, yoğunluk nedeniyle içeri giremeyen vatandaşlar etkinliği fuaye alanına kurulan LED ekranlardan takip etti. Oyuncular, hayranlarıyla bir araya gelerek hem sohbet etti hem de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.