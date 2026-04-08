Sultan Orhan ve Asporça evlilik şartlarında anlaştı

Sultan Orhan'ın şartlarını sorması üzerine Asporça, "Her şeyden önce dinime karışamazsın. Benden Müslüman olmamı bekleme." diyerek sınırlarını açıkça ortaya koydu. Sultan Orhan ise bu sözlere, "Biz kimsenin dinine karışmayız. Nilüfer de böyle söylemişti." diyerek karşılık verdi.

Asporça'nın sarayda pasif bir hayat sürmek istemediğini dile getirmesi üzerine Sultan Orhan, onun adına bir vakıf kuracağını belirterek, "Müslim ve gayrimüslim tebaya hizmet edeceksin." sözleriyle Asporça'ya yeni bir rol sundu.

Görüşmede Asporça, sulhun korunması için elinden geleni yapacağını, gerekirse elçilik görevini de üstleneceğini ifade etti. Ayrıca ileride dünyaya gelecek çocuklarının eğitiminde söz sahibi olacağını da vurguladı.

Sultan Orhan'ın tüm şartları münasip bulması üzerine taraflar anlaşmayı imzalayarak imparatora gönderme kararı aldı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.