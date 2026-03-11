Şahinşah Bey'in, "Kaçacak yeriniz kalmadı!" sözleriyle meydan okuduğu anlarda Sultan Orhan istifini bozmadı ve şu sözlerle cevap verdi: "Ben bu kıskaçtan çıkarım… Ama siz gafiller benim elimden nasıl kaçacaksınız, onu düşünün!"

Sultan Orhan ve Asporça uçurumdan atladı

UÇURUMDAN NEHRE ATLADI

Teslim olmaları için yapılan çağrıya rağmen Sultan Orhan ve Asporça geri adım atmadı. Şahinşah'ın "Atın pusatlarınızı!" emrine kulak asmayan Orhan Bey, kritik bir hamle yaptı. Asporça'ya dönerek, "Bir kez olsun bana güven" diyen Sultan Orhan, ani bir kararla Asporça'yı da yanına alarak uçurumdan nehre atladı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.