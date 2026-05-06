Sultan Orhan’dan Boran Bey’e yürek dağlayan veda

Boran Bey'in naaşı başında toplanan alpler ve beyler büyük bir acı yaşarken, Sultan Orhan yaptığı konuşmayla hem yasını dile getirdi hem de herkese güç verdi.

"Hepinizin içi yanar bilirim ama benim içimdeki ateş bin mislidir… Sizler bir beyinizi, ben ata yadigarı ağabeyimi kaybettim. Sizler bir serdarınızı, bense bana serdarlığı belleten birini kaybettim." sözleriyle acısını dile getiren Sultan Orhan: "Zinhar yıkılmayacağız! Bir yürekte bin Boran yaşatacak, gazadan gazaya koşacağız. Yolunu yol bilenlere yoldaş, canımızı yakanlara azap olacağız!" diyerek kararlılığını ortaya koydu.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Sultan Orhan rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.