Demirhan, Şahinşah ve Mehmet Bey'i yanına alarak Sultan Orhan'ın karşısına çıkan imparator, Bursa ve Gemlik'i isteyerek büyük bir meydan okumada bulundu.

Sultan Orhan'ın, imparatorun arkasındaki isimleri kastederek söylediği "Ardına aldıklarınla gövde gösterisi yaparsın öyle mi?" sözlerine karşılık imparator, "Doğru. Gücümü gözlerinle görmeni istedim. Sana halkını korumak için son bir fırsat verdim." diyerek tehditlerini artırdı.

Sultan Orhan'dan İmparator Andronikos'a İznik resti!

Haçlı ordusuyla Sultan Orhan'ı tehdit eden imparatora karşı Orhan Gazi'nin cevabı ise net oldu: "İznik'i bana teslim et. Et ki tahtındaki ömrün uzun olsun."

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Sultan Orhan rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.