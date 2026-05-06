Haberler Günaydın Haberleri Sultan Orhan’dan manastırda büyük oyun
Giriş Tarihi: 6.05.2026 21:53

Sultan Orhan’dan manastırda büyük oyun

Kuruluş Orhan’ın bu akşam yayınlanan bölümünde, Sultan Orhan’ın manastırda kurduğu oyun izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Sultan Orhan’dan manastırda büyük oyun
  • ABONE OL

Asporça'yı kurtarmak için manastıra sızan Sultan Orhan, Bizanslı muhafız kılığına girerek Prens Andronikos'u Asporça'nın yanına götürdü. Bu sırada Asporça'nın, "Asla başaramayacaksın" sözlerine karşılık Prens'in, "Papalık da benim yanımda" demesi, büyük bir planın kapılarını araladı.

Bu konuşma sırasında Katolik ve Ortodoks kilisesinin birleşme planını da öğrenen Sultan Orhan, kurduğu oyunla bir taşla iki kuş vurdu. Prens Andronikos, konuşmanın sonunda Bizans askeri sandığı Sultan Orhan'a güvenerek Asporça'yı Konstantinopol'a götürmesi için teslim etti.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Sultan Orhan rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.

#MEHMET BOZDAĞ #BÜLENT İŞBİLEN #MERT YAZICIOĞLU #KURULUŞ ORHAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sultan Orhan’dan manastırda büyük oyun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA