Sultan Orhan’ın Nilüfer’i teselli etme çabası

Sultan Orhan çalışma odasına geldiğinde, Nilüfer Hatun'un elinde Asporça ile yapılan evlilik anlaşmasını gördü. Sultan Orhan'ın "Anlaşma sağlandı." sözlerine Nilüfer Hatun,

"Anlaşma değil… benim payıma düşen imtihan bu."sözleriyle karşılık verdi. Sultan Orhan ise bu kararın yalnızca Nilüfer'in değil, kendisinin de bir imtihanı olduğunu vurgulayarak, "Her şey devletimiz için" dedi.

Nilüfer Hatun'un, "Sen ne vakit devlet desen, ben biraz daha senden eksilirim." sözleri ile karşılık verirken Sultan Orhan "Sen benim en büyük sevdamsın." diyerek Nilüfer'i teselli etmeye çalıştı.

Ancak Nilüfer Hatun'un gözyaşları içinde, "Ben bugünün geleceğini bilirdim… ama insan bilse de acıya hazır olamıyor." sözleri, Nilüfer'in yaşadığı acıyı gözler önüne serdi.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.