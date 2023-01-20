Süper buluşma

Kadim bir geleneğin son temsilcisi olan Akıncı, Harun Can'ın seslendirmesi ve Demir Demirkan'ın müzikleriyle bugün atv ve MinikaGO'da başlıyor. Projenin ilk gösterimi önceki akşamı Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. Birçok ünlü ismin yer aldığı gösterimde 'Akıncı' ve 'Nergis' karakterlerinin maskotları da davette yerini aldı.Davete ATV Genel Müdürü Ali Türkarslan, Minika Genel Yayın Yönetmeni Elçin Koyuncu, proje tasarımını yapan Hakan Kandal, yapımcı ve yönetmeni Ammar Gündüz, ortak yapımcıları Musab Gündüz ve Çağrı Cem Bayraklı, seslendirme yönetmeni Harun Can, projenin müzikleri yapan Demir Demirkan ve proje yapım ekibinin yanı sıra, Fatih Doğan, Sefa Zengin ve Turkuvaz Medya Grubu yöneticileri de katıldı.Akıncı'nın yapım belgeseliyle başlayan program; Elçin Koyuncu, Hakan Kandal, Ammar Gündüz ve Demir Demirkan'ın yer aldığı bir söyleşiyle devam etti. Pelin Başalma Şanlı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşi sonrası davetliler ilk bölüm ile baş başa bırakıldı. Büyük beğeni toplayan Akıncı'nın sonraki bölümleri de izleyenler tarafından merakla bekleniyor.İNSANLIK var olduğundan beri devam eden iyi ve kötünün mücadelesine yeni boyut kazandıran 'Akıncı', gücünü ve cesaretini göğsündeki hilalden alıyor. 'Akıncı', düzen ve adaleti sağlamak için mücadeleden asla vazgeçmiyor. 'Akıncı'; temeli binlerce yıl öncesine dayanan gizem dolu hikayesiyle dikkat çekiyor.