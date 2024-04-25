Suphiye Orancı hamileyken Uğur Dündar’ın verdiği röportaj delil oldu

Dilara G.'nin, Uğur Dündar'a açtığı babalık davasında yeni detaylar ortaya çıktı. Suphiye Orancı kızı Dilara'ya 3 aylık hamileyken Uğur Dündar'ın, "Evleneceğim kurtulacağım" başlığıyla verdiği röportajı önceki gün GÜNAYDIN gündeme getirmişti.Dündar, "Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp Uğur beni iğfal etti demesinden korkuyorum" açıklamasını yapmıştı.UĞUR Dündar'ın 24 Nisan 1985 tarihinde verdiği gazete röportajının kupürünün dava dosyasına delil olarak girdiği ortaya çıktı. Dündar, "Son sözü söyleyecek olan Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesini bitirdi ve babalık iddiasını reddetti" dedi.Ancak Dilara, DNA testinde 5 kuralın ihlal edildiğini belirtip sonuca itiraz etti. Dilara ve Dündar'dan kurallara uygun şekilde örnek alınıp testin yeniden yapılması bekleniyor.