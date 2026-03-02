Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

'WINDSOR'UN Şen Kadınları' oyununu izleyenler arasında Halil İbrahim Ceylan-Rüya Coric çifti de vardı. Oyunu heyecanla beklediğini dile getiren Ceylan, projeye dahil olmayı istediğini belirterek, "En başından beri haberim vardı, dahil olmak da isterdim. Görüşmüştük ama bugün izlemeye geldim. Merak ediyorum" dedi. İlişkilerinin yolunda olduğunu söyleyen oyuncu, yeni projesinin de müjdesini verdi: "Her şey yolunda. Sürpriz bir projemiz var. 1930'lu yılları anlatan bir dönem dizisinde dedektif rolündeyim. Sakalları da bu yüzden uzattım."